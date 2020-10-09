Чебоксары, , 09:08 — REGNUM В Чувашии в больничных стационарах проходят лечение 1147 пациентов с коронавирусом, в том числе 28 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава республиканского минздрава Владимир Степанов.

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Всего с начала пандемии коронавируса в Чувашии официально выявлено 8823 носителя коронавируса, в том числе 583 — несовершеннолетние, выздоровели 7416 человек. На 8 октября, по словам министра, коэффициент распространения инфекции составил 1,1, показатель заболеваемость — 724,5 на 100 тыс. населения (в РФ — 858,7). Умерли 100 пациентов с COVID-19.

В настоящее время в Чувашии развёрнуто 1412 коек для лечения пациентов с COVID-19 и «с подозрением на него», в стационарах находятся 1147 человек.

«В том числе на искусственной вентиляции лёгких — 28 человек», — сказал Владимир Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей следовать мерам безопасности и профилактики в условиях пандемии коронавируса, подчеркнув, что «вопросы обеспечения стабильной ситуации — дело наших рук, наших действий».

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