Кызыл, , 09:04 — REGNUM В Туве общее число случаев заражения коронавирусом достигло 8095. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за всё время эпидемии здесь провели почти 237 тыс. лабораторных исследований.

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За последние сутки выявлено 39 новых носителей. 29 из них зарегистрированы в столице республики Кызыле. Также диагноз подтвердился у жителей Кызылского, Тандинского, Улуг-Хемского и других районов. Выписаны за сутки с выздоровлением от COVID-19 36 пациентов.

«За весь период выздоровело 7375 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

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