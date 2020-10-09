Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае отмечено снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в десять раз, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

За девять месяцев 2020 года показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. населения, это в десять раз меньше, чем в 2019 году (3,1 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом составил 1,3 на 100 тыс. населения, что в пять раз ниже показателя 2019 года (6,8 на 100 тыс. населения).

За период эпидсезона клещевого вирусного энцефалита в регионе от укусов клещами пострадали 14 782 человека, в том числе 3238 детей. Все они обращались за помощью в медорганизации. Стоит отметить, в 2020 году вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 164 тыс. пермяков (74,9% от плана).