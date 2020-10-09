София, , 08:55 — REGNUM За минувшие 24 часа в Болгарии было выявлено 516 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является самым большим числом за все время пандемии. Об этом 9 октября сообщает единый информационный портал минздрава страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 23 579. При этом предыдущее самое большое число случаев заражения коронавирусом было выявлено в Болгарии 2 октября — 503.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались семь пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 880.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 15 563 человека и что за истекшие сутки было проведено 5209 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Болгарии было выявлено 437 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.