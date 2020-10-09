Хабаровск, , 08:50 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, днём ранее — 87. Выздоровели 54 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 9 октября было зарегистрировано 12 735 носителей коронавируса, находятся на лечении 2529 человек, выздоровели 10 096 пациентов, умерли 110.

С 9 октября в регионе усилили ограничительные меры по коронавирусу.

Во многих школах ученики перешли на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Горном Алтае выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом.