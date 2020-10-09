Чебоксары, 9 октября 2020, 08:42 — REGNUM В Чувашии с наступлением осени отмечено «незначительно увеличение» числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Поэтому «вопросы обеспечения стабильной ситуации — дело наших рук, наших действий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с призывом соблюдать меры профилактики обратился к жителям сегодня, 9 октября, на оперативном штабе глава Чувашии Олег Николаев.
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Оценивая ситуацию, руководитель региона констатировал суточный прирост числа носителей коронавируса и отдельно остановился на соблюдении мер безопасности.
Речь, прежде всего, идёт о соблюдении масочного режима, дезинфекции, соблюдении безопасной дистанции.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8823 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 7416 человек (84,1%), продолжают лечение 1307 пациентов с коронавирусом. Умерли 100 пациентов с COVID-19.
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