Чебоксары, , 08:42 — REGNUM В Чувашии с наступлением осени отмечено «незначительно увеличение» числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Поэтому «вопросы обеспечения стабильной ситуации — дело наших рук, наших действий». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с призывом соблюдать меры профилактики обратился к жителям сегодня, 9 октября, на оперативном штабе глава Чувашии Олег Николаев.

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Оценивая ситуацию, руководитель региона констатировал суточный прирост числа носителей коронавируса и отдельно остановился на соблюдении мер безопасности.

«Мы, к сожалению, фиксируем незначительно увеличение количества вновь регистрируемых и подтверждение больных. Поэтому в связи с этим актуальность соблюдения мер безопасности, эпидемиологических мер и требований становится ещё более актуальным. Ровно об этом мы слышим из информационных потоков и по федеральным каналам, и от президента и из выступлений других должностных лиц российского уровня.

Но самое главное — другое: самое главное в том, что вопросы обеспечения стабильной ситуации — дело наших рук, наших действий, то есть насколько мы слаженно, поступательно будем выполнять все требования, которые до этого приносили эффект, настолько комфортно пройдём эту сложную эпидситуацию, которая уже сформировалась в Российской Федерации и, как ожидалось, потихоньку доходит до нашей республики», — сказал Олег Николаев.

Речь, прежде всего, идёт о соблюдении масочного режима, дезинфекции, соблюдении безопасной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8823 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 7416 человек (84,1%), продолжают лечение 1307 пациентов с коронавирусом. Умерли 100 пациентов с COVID-19.

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