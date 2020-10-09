Житомир, Украина, , 08:44 — REGNUM В селе Новоивницкое Житомирской области три боевика ВСУ могли погибнуть, отравившись угарным газом. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели рассказали, что тела трёх человек без признаков насильственной смерти были обнаружены в арендованной квартире.

В ГСЧС предполагают, что в квартире работал неисправный газовый прибор.

Напомним, полицейские установили личности погибших — ими оказались солдаты-контрактники в возрасте 21 и 23 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в ВСУ выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. Всего от последствий, вызванных заболеванием, скончались 11 человек.

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