Москва, , 08:41 — REGNUM В 2020 году на территории Новой Москвы получили квартиры по программе реновации свыше 260 семей. Об этом 9 октября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«К началу октября в ТиНАО (Троицком и Новомосковском административном округе. — Прим. ИА REGNUM) новые квартиры по программе реновации получили жители 15 домов в поселках Шишкин Лес и Армейский, а также в городском округе Щербинка. Их расселение выполнено на 90%: 706 человек из 261 семьи уже оформили свои права на новое жильё, ещё 70 граждан из 18 семей завершают оформление необходимых документов», — рассказал Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что полностью расселены пять домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северном административном округе Москвы до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию девять новостроек по программе реновации. Новые жилые дома построены в районах Войковский, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино и Тимирязевский. Всего в САО в программу реновации включено 514 домов.

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