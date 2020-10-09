Москва, , 08:39 — REGNUM В России с марта отмечен существенный рост цен на медицинские перчатки. Также за полгода подорожали и антисептики. Таковы результаты исследования, проведённого аналитиками компании «Такском», которые проанализировали более 22 млрд кассовых чеков.

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Так, в сентябре упаковка перчаток в среднем стоила 181 рубль. По сравнению с мартом это на 34% выше, сообщает RT со ссылкой на исследование. Антисептики подорожали на 17%. В сентябре их средняя стоимость составила 403 рубля.

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А вот медицинские маски, напротив, подешевели на 24%. Так, в сентябре упаковка масок обходилась в среднем в 113 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании «Такском», в России продажи перчаток и антисептиков в июле по сравнению с мартом в России снизились. Так, перчаток стали продавать на 38% меньше. Продажи антисептиков в июле по сравнению с мартом упали на 21%.

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