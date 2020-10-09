Черкесск, , 08:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии накажут 25 жителей, который вернулись из-за границы и не выполнили требования главного санитарного ведомства России. Они не сделали тесты на COVID-19 и не уведомили о их результатах на Едином портале госуслуг в течение трех дней по возвращении, сообщили 9 октября в региональном оперативном штабе.

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Протоколы в отношении нарушителей направлены в суд для вынесения наказания в соответствии с законодательством. Мониторинг исполнения постановления главного санитарного врача РФ ежедневно проводит управление Роспотребнадзора по региону, выявляя нарушителей, вернувшихся из заграничной поездки и не находившихся на карантине до получения результатов теста на коронавирус.

По итогам проверок выявлено еще 104 жителя Карачаево-Черкесии, которые нарушили это требование. Им направлены уведомления от главного санитарного врача республики.

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