Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Прошедший 7 октября по штатам Мексики Юкатан и Кинтана-Роо ураган «Дельта» усилился вечером 8 октября до третьей (из пяти) категории. Об этом 9 октября сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, в данный момент скорость ветра внутри урагана доходит до 51 м/с. В настоящее время «Дельта» находится на расстоянии 55 км в южном направлении от штата США Луизиана и передвигается в сторону северо-запада со скоростью 19 км/ч.

Также указывается, что 9 октября ожидается ослабление урагана по мере того, как он будет приближаться к северной береговой зоне Мексиканского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 9 октября 2020 года в Свердловской области ожидается штормовой ветер.