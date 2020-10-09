Ставрополь, , 08:41 — REGNUM Оперуполномоченные отдела полиции Шпаковского района Ставропольского края Руслан Минин и Евгений Зима признаны виновными в вымогательстве взяток и превышении полномочий. Они приговорены к реальному лишению свободы в колонии строго режима, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе Следственного комитета России.

Установлено, что в 2018 году Минин и его коллега организовали в городе Михайловске закладку с веществом, похожим на наркотическое средство. Затем они задержали мужчину, попытавшегося ее поднять. После этого полицейские, применяя насилие, вымогали и получили от него взятку за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В том же году Минин и Зима, а также их коллега совершили аналогичное преступление в отношении другого человека на территории дачного товарищества в Шпаковском районе.

Приговором суда сотрудникам полиции назначено наказание в виде десяти и восьми лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом. Они также лишены права впредь занимать должности в правоохранительных органах.

Уголовное дело в отношении их коллеги-соучастника было выделено в отдельное производство, после того как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Посредник в получении взятки приговорен к 3,6 годам лишения свободы условно.

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