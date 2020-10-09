Анкара, , 08:31 — REGNUM За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 1,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это 9 октября сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 1615 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 300 753.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончались 58 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 8667.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 290 352 человека вылечились от нового заболевания и что всего за время пандемии было проведено 11 278 047 тестов на коронавирус, 117 101 из которых — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки был выявлен 1581 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.