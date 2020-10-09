Новосибирск, , 08:27 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 9 октября, за минувшие сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё две женщины в возрасте 61 год и 85 лет. Всего в регионе умерли 483 человека, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ — 21 пациент».

Всего в регионе выявлено 13 877 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 845 детей, 12 398 пациентов выписаны с выздоровлением.

Отметим, что по данным на утро 8 октября в регионе за сутки было выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом.