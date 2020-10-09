Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 8 октября провёл первое заседание Народного совета. На встречу собрались около 300 участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Совет попали представители всех 17 районов края. Самой молодой участнице 20 лет, она лидер движения «Волонтёры-медики». Самому опытному в ноябре исполнится 83 года.

В ходе заседания представили систему «Народный Выбор». Это интернет-проект на базе портала «Голос27», где будут аккумулироваться инициативы граждан. За каждую из них можно проголосовать, а победившие проекты получат софинансирование из «Народного бюджета».

Хабаровский край станет шестым регионом в России, где запустили этот интеллектуальный продукт.

Заседание Народного совета продлилось почти 4 часа. Михаилу Дегтярёву задали более 60 вопросов. Участники высказали свои предложения по улучшению жизни в регионе, обсудили, как сделать край лидером во всех сферах.

Следующее заседание Народного совета состоится 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, желающие попасть в Народный совет при правительстве Хабаровского края подавали заявки до 8 сентября.