Хвачхон, Южная Корея, , 08:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали первый в 2020 году случай заражения африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, вирус был обнаружен у трех свиней на свиноферме в уезде Хвачхон провинции Канвондо, где выращивают более 900 голов.

В связи со случившимся власти ввели 48-часовой запрет на посещение и перемещения в провинциях Канвондо и Кёнгидо.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.