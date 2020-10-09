Богота, , 08:26 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 8,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 8496 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 886 179.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 151 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 27 331.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 777 658 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 7875 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.