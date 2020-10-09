Пекин, , 08:22 — REGNUM Китай присоединился к международному механизму COVAX, который обеспечивает равный доступ к вакцинам от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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По его словам, 8 октября КНР и Глобальный альянс Gavi подписали соглашение об официальном присоединении к COVAX.

«Это важный шаг, который сделал Китай в рамках данных обещаний сделать вакцину от COVID-19 общественным благом для всего мира», — подчеркнул Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны присоединиться к международному механизму COVAX, через который все государства должны быть обеспечены вакциной от коронавируса после завершения ее тестирования.

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