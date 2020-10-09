Вашингтон, , 08:21 — REGNUM В том, что Соединённые Штаты не могут до сих пор создать вакцину от коронавирусной инфекции, виноваты внешние силы. Как заявил в интервью телекомпании Hearst директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина, помешать США получить препарат от COVID-19 пытаются сразу три иностранных государства.

Русский след Иван Шилов © ИА REGNUM

«Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он.

По его словам, эти страны заинтересованы в том, чтобы США не смогли получить вакцину против COVID-19. Эванина уверен, что как только США разработают свой препарат, Москва, Пекин и Тегеран «наверняка помешают» Вашингтону применить его. Директор центра утверждает, что иностранные спецслужбы также работают над тем, чтобы украсть американскую вакцину и помешать её разработке.

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Эванина также отметил, что Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, которая якобы применялась в 2016 году.

«Россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают её», — заявил глава контрразведки США.

Эванина считает, что Россия стремится «посеять раздор и уничтожить демократию» в Соединенных Штатах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса появится в США после выборов президента страны. Причина тому — разногласия политического плана. По его словам, на данный момент вакцины многих компаний США перешли на последнюю стадию испытаний.

Добавим, что Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Это произошло 11 августа 2020 года. Препарат разработан специалистами Центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».

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