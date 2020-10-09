Москва, , 08:15 — REGNUM В Москве 9 октября ожидается дождливая и пасмурная погода, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится фронтальной системой, вдоль которой соберутся дождевые тучи с общим количеством осадков до 4−6 мм, что ощутимо ограничит приток солнечного тепла», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 14 градусов тепла, в Подмосковье — до 15 градусов тепла. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице России с 9 октября будет преобладать облачная, без существенных осадков погода. Погода в Москве и Подмосковье будет определяться антициклоном.

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