Нур-Султан, , 08:12 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 107 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 108 561.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 1759.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 103 758 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 139 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.