Кемерово, , 08:08 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 9 октября, за прошедшие сутки выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 36, Новокузнецк — 28, Киселевск — 13, Анжеро-Судженск — 12, Прокопьевск — 11, Междуреченск — десять, Ленинск-Кузнецкий — девять, Новокузнецкий МР — девять, Белово — восемь, Ленинск-Кузнецкий МО — пять, Березовский — четыре, Таштагольский МР — четыре, Осинники — три, Полысаево — три, Беловский МР — два, Топкинский МО — два Яйский МО — два, Мыски — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Мариинский МР — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Юргинский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточнил оперштаб. За это же время 101 пациент выписан, трое скончались.

Всего в регионе выявлено выявлено 11 530 случаев заражения коронавирусом, 8003 человека выздоровели, 138 скончались.