Москва, , 08:07 — REGNUM Академик Российской академии наук, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский перечислил правила безопасного проезда в общественном транспорте.

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По его словам, главное — это надевать маску, причём не при подходе к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро.

«Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок», — сказал он в интервью Sputnik.

Также, уточнил он, необходимо находиться в маске все время пребывания в транспорте, желательно надевать перчатки, а если их нет — как можно меньше касаться предметов и не касаться лица. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, всего в России выявлено 1 260 112 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 22 056 человек, выздоровели — 1 002 329. Всего было проведено более 49,1 млн тестов.

Отметим, за сутки 7 октября в России выявили 11 493 случая заражения коронавирусом, это на 378 случаев больше, чем днём ранее, когда выявили 11 115 случаев.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в случае соблюдения нынешних ограничительных мер жителям РФ удастся избежать ужесточения правил.

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