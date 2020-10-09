Бишкек, , 08:13 — REGNUM В столице Киргизии Бишкеке прошедшей ночью ситуация оставалась спокойной и находилась под контролем правоохранительных органов и народных дружин. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

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«В Бишкеке обстановка и общественная безопасность стабильно спокойная, каких-либо фактов погромов и мародёрства зафиксировано не было», — говорится в сообщении силовиков.

Отмечается, что порядок на улицах и площадях, где ранее произошли массовые беспорядки и столкновения сотрудников милиции с демонстрантами, помогают обеспечивать отряды добровольных народных дружин.

По заявлению ГУВД, в настоящее время все объекты частного предпринимательства охраняются, а «важные стратегические объекты находятся под полным контролем».

Напомним, что после начала в республике массовых протестов и беспорядков из-за несогласия с итогами проведённых выборов, различными группами людей предпринимались попытки разграбления магазинов и торговых центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в своём обращении к народу заявил, что все политические силы в стране должны стремиться сохранить мир, не разделять людей и не вносить раскол в обществе.

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