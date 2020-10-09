Абакан, , 08:05 — REGNUM За последние сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 65 человек, сообщили ИА REGNUM 9 октября в республиканском правительстве.

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 4836 носителей коронавируса.

Выздоровели 36 человек. За весь период излечились 4089 жителей Хакасии. Получают лечение 696 человек, в том числе у 45 пациентов болезнь протекает в тяжёлой степени.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Хакасии выявили 59 носителей коронавируса. За весь период в республике скончались 54 пациента с COVID-19.

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