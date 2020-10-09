Горно-Алтайск, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель за весь период эпидемии.

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«Коронавирус подтвердился у 32 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у четырёх детей; у 23 жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у 13 жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребёнка; у 12 жителей Майминского района; у 12 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Улаганского района; у двух жителей Чойского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Турочакского района», — отметили в штабе.

В большинстве случаев обследования были проведены после появления симптомов заболевания. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в регионе достигло 4408.

Тем временем, за сутки излечились 77 пациентов, а всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 3208 человек. Под медицинским наблюдением также находится 804 человека.

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