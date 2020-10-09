Магнитогорск, Челябинская область, , 08:02 — REGNUM Конструктивный диалог и профилактические беседы оказались малоэффективны в борьбе за соблюдение масочного режима. Об этом сообщили журналистам в мэрии Магнитогорска Челябинской области.

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В горадминистрации напомнили, что на всей территории региона межведомственные группы контролируют соблюдение требований по ношению масок в общественных местах, в том числе магазинах и транспорте. При этом владельцы торговых точек не раз были предупреждены о том, что в случае регулярных или повторных нарушений точку могут закрыть. Но практика показала, что это оказалось слабо эффективным. В связи с этим в городе начали зарывать магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, работа одного из них уже приостановлена на 14 дней. Такое решение вынес суд.

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