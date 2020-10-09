Мехико, , 08:05 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено 5,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 октября сообщает замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, за за последние 24 часа в стране выявили 5300 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 804 488.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 370 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 83 096.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 583 603 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено 4580 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.