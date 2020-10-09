Абакан, , 07:59 — REGNUM Число умерших пациентов с коронавирусом выросло в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в республиканском правительстве, скончались ещё три человека, имевшие диагноз COVID-19. Это 67-летняя жительница села Аскиз, 65-летняя жительница Абакана и 69-летний мужчина, также проживавший в столице Хакасии.

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Как уточнили в правительстве региона, женщины страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Таким образом, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Хакасии выросло до 54 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 4771 человека.

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