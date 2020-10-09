Москва, , 07:55 — REGNUM Рост уровня счастья в России на 11 процентных пунктов (до 58%) летом 2020 года стал рекордным в сравнении с аналогичными показателями других стран, заявили в компании Ipsos после проведённого исследования.

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Специалисты измерили показатель счастья в 27 странах, в том числе в Китае, Нидерландах, Саудовской Аравии и других. Если по уровню счастья Россия занимает 18 место, по темпу роста — первое.

Столь стремительный рост в Ipsos объяснили ослаблением карантинных ограничений летом этого года.

По мнению специалистов, во время вынужденной самоизоляции люди ощутили важность и ценность личного общения, встреч и свободного передвижения, и после отмены ограничений «возврат утраченного и ощущение, что пандемия отступила».

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