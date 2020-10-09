Канберра, , 07:42 — REGNUM В Австралии за последние двое суток не зафиксировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что это самый долгий период без летальных случаев от COVID-19 в Австралии за последние три месяца. Также на австралийской территории 8 октября выявили 16 зараженных коронавирусом нового типа. В связи с этим власти Австралии предполагают, что смогли справиться со второй волной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в наиболее пострадавшем от пандемии штате Виктория числится менее 200 активных случаев заболевания COVID-19. Всего в Австралии было выявлено более 27 тыс. случаев заражения и около 900 летальных исходов от коронавирусной инфекции.