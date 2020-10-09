Москва, , 07:41 — REGNUM Чаще всего жители России жалуются на неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов, передают 9 октября «Известия» со ссылкой на результаты исследования национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».

Доля указанной категории жалоб в общем рейтинге составляет 18,1%. Ещё 12,2% граждан беспокоит начисление платы за коммунальные услуги, и 11,5% — управление объектами.

«Самой серьезной проблемой в ЖКХ, по данным граждан, сейчас является состояние многоквартирных домов. В 2020 году она проявилась как никогда остро», — объяснила председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

Такое положение дел она связала с тем, что в период эпидемии управляющие компании тратили средства на проведение дезинфекции мест общего пользования, а не на поддержание объектов в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что исследование проведено по 9,2 тыс. обращений, поступивших на горячие линии «ЖКХ Контроль» в третьем квартале 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять регионов России получат 1,26 млрд рублей на модернизацию ЖКХ