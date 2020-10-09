Магнитогорск, Челябинская область, , 07:35 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области магазины закрывают по причине выявленных нарушений масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Ранее в подобных случаях проверяющие ограничивались профилактической работой и штрафами. Однако 8 октября по решению суда на 14 суток была приостановлена работа магазина «Уральский фермер». По данным мэрии, там персонал не пользовался средствами личной защиты и не требовал этого от покупателей. Кроме того, проверяющие не обнаружили здесь санитайзеров и соблюдения дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отмечается подъём заболеваемости COVID-19. В Челябинской области по сравнению с сентябрём число новых выявляемых случаев тоже немного выросло.

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