Оренбург, , 07:26 — REGNUM В Оренбурге с 1 октября по 30 апреля изменилось ограничение для пребывания на улице несовершеннолетних. Нахождение детей в общественных местах в ночное время ограничено, напоминает пресс-служба мэрии Оренбурга.

Ограничение введено согласно областному закону «О мерах по предупреждению причинения вреда физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на территории Оренбургской области».

Мера объявлена на семь месяцев: с 22:00 до 06:00 по местному времени ( 20:00—04:00 мск) несовершеннолетним запрещено появляться в общественных местах без сопровождения взрослых. Родителям, чьи дети станут нарушителями, грозит административное наказание.

Стоит отметить областной закон, ограничивающий пребывание детей в ночтиное время в общественных местах без сопровождения взрослых, принят в 2009 году. С 1 мая по 30 сентября ограничение действует с 23:00 до 06.00 часов местного времени.