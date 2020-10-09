Магадан, Магаданская область, , 07:31 — REGNUM В Магадане в гимназии №13 закрыли столовую — у сотрудника пищеблока оказался положительный тест на коронавирус. Ученики остались без горячего питания.

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В минобразования Колымы пояснили, что после выявления заражённого коронавирусом сотрудника столовой, на самоизоляцию отправил и всех остальных работников пищеблока.

Руководство гимназии с 8 октября приостановило организацию горячего питания для учащихся, пишет «Магаданская правда».

При этом в столовой дети могут съесть еду, принесённую из дома.

Отметим, на дистанционную форму обучения переведены 44 класса в девяти школах Магаданской области. Каникулы начнутся по графику.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае на 8 октября полностью закрыты 11 школ. Кроме того, на дистанционное обучение переведён 121 класс в 42 школах.