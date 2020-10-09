Улан-Удэ, , 07:02 — REGNUM В Бурятии разрешено возобновить работу фуд-кортам в торговых центрах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такое решение было принято накануне на заседании регионального оперштаба.

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Условием для открытия станет соблюдение строгих санитарных требований. В частности, за одним столом могут сидеть не более двух человек, а работа заведений допускается до закрытия торгового центра. Для возобновления работы предприятия должны подать сведения на портал «Работающая Бурятия».

Напомним, ранее власти республики разрешили возобновить работу трём кинотеатрам, обеспечившим соблюдение профилактических мер.

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