Благовещенск, , 07:01 — REGNUM В Амурской области по результатам рейдовых мероприятий в 2019 году на золотодобытчиков, загрязняющих реки, наложено штрафов на сумму более 1,6 млн рублей. Водным объектам причинён ущерб на сумму более 48 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды региона.

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Суды уже удовлетворили иски на сумму почти 21 млн рублей.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в 2020 году в Приамурье выявлено 106 случаев загрязнения водных объектов при добыче золота. Протяженность загрязненных участков превысила три тыс. км.

«Данная ситуация стала возможна вследствие массового несоблюдения недропользователями, осуществляющими добычу россыпного золота, норм и требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования», — уточнили в ведомстве.

Специалисты продолжают проводить рейдовые мероприятия. В 2020 году административные протоколы составлены уже на пять золотодобывающих компаний. Предварительная сумма причинённого ущерба составила 5,5 млн рублей.

Правительство региона подготовило целый ряд предложений для ужесточения мер к недобросовестным золотодобытчикам, которые направлены в федеральные ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь — июль 2020 года произведено 176,30 тонны золота, что на 8,83 тонны, или на 4,77% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.