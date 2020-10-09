Владивосток, , 07:06 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлен 81 случай заражения коронавирусом (83 за предыдущие сутки), выздоровели 52 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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По информации минздрава, в 20% случаев коронавирусная инфекция сопровождается пневмонией, у более чем половины заболевших проявились клинические симптомы. И только 29% заболевших переносят COVID-19 бессимптомно.

На 9 октября в Приморье зарегистрировано 12 448 носителей коронавируса, выздоровели 10 646 пациентов, скончались — 122.

Губернатор Олег Кожемяко поручил усилить работу по недопущению распространения коронавируса:

«Нужно действовать на опережение. Обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция рук. Особое внимание по-прежнему следует уделять торговым точкам и транспорту».

Также был сделан акцент на ускорении вакцинации населения от гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 октября в Якутии зарегистрировано 10 249 пациентов с SARS-CoV-2, выздоровели более шести тысяч человек, умерли 106.

За сутки 14 лабораторий провели 5267 исследований. С начала пандемии обработано более 517 тысяч анализов. Это один из высоких показателей по стране.