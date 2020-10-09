Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Гражданин США, представляющий группу единомышленников, обвинил американскую компанию Apple в монополизации рынка игр для смартфонов и других мобильных устройств. Его исковая жалоба 8 октября поступила в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния.

В иске утверждается, что компания из Купертино монополизирует рынок мобильных игр с помощью своего сервиса Apple Arcade, через который пользователи получают доступ к мобильным играм на основе платной подписки. По мнению истцов, компания, якобы лишающая клиентов выбора, завышает стоимость своего игрового сервиса. Также отмечается, что от создателей игр для яблочной платформы компания требует размещения исключительно на площадке Apple Arcade, что лишает потребителей разнообразия.

В иске заявлено требование возместить понесённый гражданами ущерб, а также наказать Apple штрафными санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, антимонопольный подкомитет Конгресса США по результатам расследования заявил, что влияние четырёх крупнейших ИТ-компаний Соединённых Штатов — Amazon, Apple, Facebook и Google — на сегодняшний день настолько возросло, что представляет угрозу честным рыночным отношениям.

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