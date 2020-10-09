Иркутск, , 06:40 — REGNUM В Иркутской области 429 классов из 80 школ переведены на временное дистанционное обучение. Это почти девять тысяч учащихся и более 800 преподавателей. Полностью на «удалёнку» перешли 11 школ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Напомним, что ранее губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что Иркутская область выходит на весенние пиковые показатели по коронавирусу.

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«Но мы пока не говорим о переводе всех школ на дистанционные занятия. Роспотребнадзор сообщил, что очное обучение при соблюдении установленных требований не имеет определяющего значения на распространение инфекции. В каждом конкретном случае решение должно быть основано на мнении инфекционистов», — прокомментировал глава региона.

Отметим, что по данным на 8 октября в регионе было зарегистрировано 20 092 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 146 человек.