Екатеринбург, , 06:38 — REGNUM В Свердловской области прокуратуру просят повторно расследовать пожар в заповеднике «Денежкин камень», который произошёл в 2010 году. Об этом пишут СМИ.

В частности, с такой просьбой в надзорное ведомство обратились представители информационного агентства ЕАН. Поводом для такого шага стал пожар уже 2020 года. Как сообщало ИА REGNUM, он возник 16 июля и полыхал несколько дней. По факту него было возбуждено уголовное дело.

При этом, по данным журналистов, в оценках последствий пожара 2010 года у представителей заповедника и общественности выявились расхождения. В связи с чем они полагают, что закрытое ранее уголовное дело есть смысл возобновить. Отметим, что в 2010 году его возбудили против замдиректора учреждения. Однако затем оно было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

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