Москва, , 06:34 — REGNUM Собственную модель подъёма заболеваемости COVID-19 в России составили специалисты Сбербанка. По их расчётам, прирост числа инфицированных прекратится 8 ноября, но это будет зависеть от соблюдения ограничительных мер жителями страны.

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Модель составлена для Москвы и России, и при этом учитывает четыре возможных сценария: когда жители соблюдают меры, иногда или часто нарушают их или ведут себя как обычно.

Во всех случаях, кроме ситуаций с полным несоблюдением предписанных мер, пик заболеваемости будет пройден 8 ноября. Разница заключается только в числе заразившихся: при соблюдении мер на пике будет около 17 тыс. заразившихся в сутки, при несоблюдении — около 20 тыс.

Отдельно по Москве по всем прогнозам Сбербанка пик должен быть пройден к 24 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время эпидемии в России выявили 1 260 112 случаев заражения коронавирусом.

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