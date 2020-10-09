Ульяновск, , 06:20 — REGNUM В Ульяновске тепло поступило в 63% многоквартирных домов. Власти обещают завершить пуск тепла в ближайшие дни, сообщается на сайте администрации областного центра.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По словам главы Ульяновска Сергея Панчина, в этом году в связи с пандемией коронавируса, «сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и длительными школьными каникулами» власти «форсировали начало отопительного сезона». Сначала тепло стали подавать в социально-культурные учреждения, затем — в дома.

Руководитель областной столицы заверяет, что «не позднее» 11 октября во все жилые дома города завершится пуск тепла — в результате к 12 октября «весь жилой фонд Ульяновска будет подключен к теплу». Власти уточняют при этом, что исключение будет сделано в тех случаях, когда собственники жилья оформили заявку на начало отопительного сезона на 12−13 октября.

По последним данным мэрии (на 8 октября), тепло поступило в 2045 многоквартирных домов, что составляет 63% от общего количества жилищного фонда.

Отметим, что в первую неделю октября Центр управления городом принял более 1,2 тыс. обращений и жалоб на теплоснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году по графику подготовку к отопительному сезону в регионе должны были завершить до 25 сентября, но из-за резкого похолодания и пандемии коронавируса пуск тепла начался досрочно. В ходе ремонтной кампании в восьми муниципалитетах были выявлены порывы на сетях. Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предупредил отраслевых руководителей и муниципальных глав «о личной ответственности за пуск тепла».