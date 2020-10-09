Москва, , 06:17 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения не нашла подтверждения информации о побочном эффекте лекарства от COVID-19 «Фавипиравир», о котором накануне сообщили СМИ, передаёт 9 октября РБК со ссылкой на ответ ведомства.

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Сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало, прокомментировали публикации в Росздравнадзоре.

Там отметили, что это относится как к названному препарату, так и к созданным на его основе «Авифавиру», «Арепливиру» и «Коронавиру». В своем ответе ведомство ссылается на данные базы «Фармконадзор 2.0».

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Днём ранее, напомним, российские СМИ сообщали что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений». Такие выводы содержались в докладе Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

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