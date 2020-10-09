Чита, , 06:13 — REGNUM В Забайкальском крае вновь возвращают ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ограничения коснутся работы клубов и заведений общественного питания.

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Так, с 9 октября запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек. Впрочем, жители смогут получить разрешение, подав уведомление за семь рабочих дней.

Кроме того, на две недели приостановлена работа танцевальных площадок и дискотек. Кафе и рестораны обязаны закрываться не позднее 24 часов. При этом они должны быть заполнены не более, чем на 50% от максимальной нагрузки.

«Эти меры призваны сократить рост заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Нововведения начинают действовать на территории региона с 9 октября», — подчеркнули в правительстве.

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