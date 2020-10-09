Якутск, 9 октября 2020, 05:58 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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В Якутске лабораторно подтверждено 70 новых носителей коронавируса. Днём раннее было выявлено 106 случаев заражения в республике.
На 9 октября в Якутии зарегистрировано 10 249 пациентов с SARS-CoV-2, выздоровели более шести тысяч человек, умерли 106.
За сутки 14 лабораторий провели 5267 исследований. С начала пандемии обработано более 517 тысяч анализов. Это один из высоких показателей по стране.
По информации минздрава Якутии, аппаратов ИВЛ в больницах достаточно, как и кислородных масок, но не хватает томографов для КТ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом против 43 днём ранее.