Чита, , 05:37 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 ввёл запрет на работу дискотек и ограничил время работы заведений общественного питания. О постановлении главы региона, вводящего новые ограничения с 9 октября, сообщает пресс-служба правительства края.

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«Решено приостановить с 9 октября по 22 октября включительно зрелищно-развлекательную деятельность в части функционирования танцплощадок, дискотек. Пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24:00, заполнение заведения должно составлять не более 50% от предусмотренного числа посетителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Постановлением также вводится запрет на проведение всех видом мероприятий с общей численностью более 50 человек и ряд других ограничений.

За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 140 случаев заражения коронавирусом, что является для Забайкалья новым рекордом. Общее число случаев инфицирования достигло 7255. Умерли 72 пациента с COVID-19.

Напомним, что в регионе на 8 октября было зафиксировано более двухсот пациентов с COVID-19, которые переносят заболевание в средней и тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край третий день подряд бьёт рекорды по ежесуточному приросту носителей коронавируса. Параллельно в регионе растёт число тяжёлых случаев COVID-19.

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