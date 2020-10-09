Бразилиа, , 05:29 — REGNUM В Бразилии число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией приблизилось к 149 тысячам, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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Только за 8 октября в стране подтвердили 729 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Бразилии от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 148 957 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на бразильской территории составляет 5 028 444.

В настоящее время Бразилия находится в тройке стран, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Первое место по-прежнему занимают Соединённые Штаты.