Сеул, , 05:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 38 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные пациенты прибыли на территорию республики из-за рубежа. Отмечается, что уже вторые сутки подряд выявляется не более 100 зараженных. До этого, 7 октября в Южной Корее выявили 114 инфицированных SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 24 476. Также за минувшие сутки в республике скончался один пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 428 человек.