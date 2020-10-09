Пекин, , 04:42 — REGNUM На материковой части Китая за сутки не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Однако, за сутки в Китае был выявлен 21 «импортный» случай опасной инфекции у прибывших в страну из-за рубежа. Смертей или случаев подозрения на опасную инфекцию в стране зафиксировано не было. Из больниц за сутки выписано 15 пациентов, переболевших опасной инфекцией.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Китае за все время эпидемии достигло 85 521 с начала эпидемии. Еще 206 пациентов по-прежнему получают медицинскую помощь в больницах страны. Скончалось от опасной инфекции 4634 человека.